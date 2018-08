3-2-1 und Schnitt – Fruit Ninja Combo Party

Nachdem wir bereits im letzten Jahr über Fruit Ninja Card Master berichtet haben, veröffentlichte LuckyDuckGames kurz vor Ende der Kickstarter Kampagne die traurige Botschaft. Das Spiel kommt doch nicht. Die Kampagne ist beendet. Doch trotz der vorerst beendeten Kampagne kommt jetzt ein doch ein Fruit Ninja Brettspiel auf den Markt. Fruit Ninja Combo Party ist der neue Versuch die Erfolgsapp auf den Wohnzimmertisch zu bringen. Ob das dem Hersteller gelungen ist lest ihr in unserem Test.

Meister der Früchte

In Fruit Ninja Combo Master treten 3 bis 6 Spieler an den Start. Ihr Ziel ist es geschickt Früchte aneinander zu reihen, um eine möglichst große Combo zu bauen. Hierfür braucht es nicht nur eine Portion Glück, sondern später auch noch schnell Reflexe.

Zu Beginn des Spiels erhält jeder Spieler 12 Karten auf die Hand. Pro Zug wählt er eine der Karten aus und legt sie verdeckt vor sich. Nun drehen alle Spieler gleichzeitig ihre Karte um. Von den 6 zur Verfügung stehenden Fruchtarten versuchen wir entweder nur gleiche oder nur unterschiedliche Früchte zu sammeln. Umso größer die erstellte Reihe wird, desto mehr Punkte erhalten wir dafür. Der Clou haben alle Spieler eine Karte gewählt und ausgespielt, geben Sie ihre Karten der Reihe nach weiter. Man muss also geschickt planen und ein bisschen hoffen, sodass die eigene Combo am Ende aufgeht.

Schnell sein lohnt sich

Mit jeder ausgespielten Karte wird die Combo wertvoller. Spielen wir jedoch eine unpassende Karte aus, müssen wir auf einen Teil der Belohnung verzichten. Besonders knifflig ist hierbei, dass man bevor man die nächsten Karten gesehen hat, sich bereits entscheiden muss, ob man noch eine weitere Karte spielen wird oder lieber die bisherige Combo gegen Punkte eintauscht.

Bei dem Spiel kommt es aber nicht nur auf eine gute Combo, sondern auch auf eure Reflexe an. Gibt es eine Dopplung unter den von allen Spielern gleichzeitig aufgedeckten Karten, müssen die beteiligten Spieler so schnell wie möglich einen Stab in der Mitte des Tischs greifen. Wer die meisten Finger dran oder am weitesten unten zugegriffen hat, erhält eine Belohnungskarte. So kann man selbst mit wenig Kartenglück noch fleißig Punkte sammeln.

Fazit

Die beiden Punktemechaniken fügen sich sehr gut ineinander. Selbst wenn einem die Karten nicht hold sind, kann man immer noch schauen, ob man vielleicht irgendwie eine Kartendopplung ausspielen kann. Schließlich ist oft absehbar auf welche Früchte es die Gegner abgesehen haben. Durch die klar gestalteten Karten muss man nur selten zweimal hinsehen um zu reagieren. Dadurch gehen die Runden schnell von der Hand und ist selbst Gelegenheitsspielern ohne Probleme schnell erklärt. Zwar wird Fruit Ninja Combo Master damit kein Dauerbrenner, aber eine angenehme Alternative für noch eine schnelle Runde.

Fruit Ninja Combo Party im Überblick

Autor: Julien Vergonjeanne, Benjamin Ravet

Julien Vergonjeanne, Benjamin Ravet Spielzeit: 20 Minuten pro Spiel

20 Minuten pro Spiel Vertrieb: Lucky Duck Games

Lucky Duck Games Anzahl: 3-6 Spieler

3-6 Spieler Kategorie: Kartenspiel, Reaktionsspiel

Kartenspiel, Reaktionsspiel Alter: ab 8 Jahren

Bildquelle: LuckyDuckGames

Test und Besprechung von Alexander Dockhorn