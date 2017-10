Die kostenlose Demo von NBA 2K18 ‘Der Auftakt’ ist jetzt auf Xbox One und PS4 verfügbar

082K freut sich bekanntzugeben, dass die kostenlose NBA 2K18-Demo ‘Der Auftakt’ (Prelude) jetzt auf Xbox One und PlayStation 4 gespielt werden kann. Fans können sich mit dieser kostenlosen herunterladbaren Demo einen Vorgeschmack auf NBA 2K18 holen und ihre Reise in die Nachbarschaft starten, die bahnbrechende neue Art, NBA 2K zu spielen. Die Nachbarschaft verbindet die beliebtesten Elemente von NBA 2K mit einer geteilten Welt für die Spieler, um das Leben eines NBA-Athleten so richtig zu erleben, auf und auch außerhalb des Platzes.

Zusätzlich zu ‘Der Auftakt’ können Spieler auch die MyNBA 2K18-App herunterladen, die vollgepackt mit Funktionen ist, mit denen man bequem mit NBA 2K18 auf PS4 und Xbox One in Verbindung bleiben kann, darunter die Möglichkeit, das eigene Gesicht mit dem Mobilgerät für NBA 2K18 und ‘Der Auftakt’ zu scannen und tägliche Gelegenheiten, virtuelle Währung zu verdienen.

Die Spieler können ihr NBA 2K18-Erlebnis mit ‘Der Auftakt’ schon vor Veröffentlichung des Spiels starten und wenn das Spiel am 15. September 2017 offiziell veröffentlicht wird, dort weitermachen, wo sie aufgehört haben.

Den Download von ‘Der Auftakt’ findet man, wenn man einfach im Xbox- oder PlayStation-Store direkt auf der Konsole nach NBA 2K18 sucht.

Bildquelle: NBA 2K18 | Take-Two Interactive Software, Inc.