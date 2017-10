NBA 2K18 App jetzt erhältlich

Die NBA 2K-Reihe kehrt mit der Mobilversion von NBA 2K18 zurück, die durch bisher unerreichten Realismus und Verbesserungen auf dem Feld besticht. Mit zahlreichen Neuerungen, wie dem vertieften MeineKARRIERE-Modus, dem “Association”-Modus und dem neuen 2K Beats-Soundtrack, wird NBA 2K18 zur authentischsten NBA-Erfahrung auf Mobilgeräten.

Auf folgende neue oder verbesserte Spielelemente können die Fans sich freuen:

MeineKARRIERE-Modus: Mit erweitertem Skript und mehr MeinSPIELER-Interaktionen.

Association-Modus: Der neue, mehrere Saisons umfassende Modus gibt den Spielern die Möglichkeit, die Zukunft eines Franchises zu bestimmen und es zur nächsten NBA-Dynastie zu machen.

2K Beats: Ein mitreißender Mix aus Songs aus aller Welt, darunter Stücke von Future, Kendrick Lamar, Shakira, Nas und vielen anderen.

Mehr Steuerungsmöglichkeiten, inklusive Verteidigungssprints und noch mehr Rebound-Fähigkeiten.

Die Chance, noch mehr Virtual Currency zu verdienen, um seinen MeinSPIELER aufzuwerten.

Die NBA 2K18 App kann ab sofort für iOS- und Android-Geräte heruntergeladen werden.

Gegründet 2005, entwickelt und vermarktet 2K weltweit interaktive Unterhaltung für PC, Konsolen Systeme, Handheld Spiele Systeme, inklusive Smartphones und Tablets – die durch physischen Handel, digitalen Download, Online Plattformen sowie Cloud-Streaming Services angeboten werden. 2K veröffentlicht Titel in den populären Spielegenres Shooter, Action, Rollenspiel, Strategie, Sport, Casual und Familienunterhaltung. Das 2K Label vereint einige der talentiertesten Entwicklungsstudios der Welt, wie beispielsweise Firaxis Games, Visual Concepts, Hangar 13, Cat Daddy Games and 2K China. Zu den Qualitätstiteln von 2K zählen die BioShock®-, Borderlands™- und XCOM® Franchises, die Sid Meier’s Civilization Serie, die WWE 2K Franchise und NBA 2K, die preisgekrönte und meistverkaufte NBA-Videospiel-Simulationsreihe. 2K hat seinen Hauptsitz in Novato, Kalifornien und ist firmeneigene Marke der Take-Two Interactive Software, Inc. (NASDAQ: TTWO).

Bildquelle: NBA 2K18 | Take-Two Interactive Software, Inc.