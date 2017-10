2K enthüllt letzten Teil des offiziellen Rosters von WWE 2K18

Der vierte und letzte Teil der Bekanntmachung des offiziellen Rosters von WWE 2K18 ist da: Damit werden 47 weitere WWE Superstars angekündigt, die im nächsten Teil der weltweit veröffentlichten Reihe vertreten sein werden. Renee Young und Corey Graves von der WWE haben gemeinsam mit den WWE Superstars Breezango die letzte Gruppe an Superstars vorgestellt, die für ihren Auftritt in WWE 2K18 bestätigt wurden.

Auch folgende WWE-Superstars werden zum umfangreichen Roster von WWE 2K18 gehören: Aiden English, Alicia Fox, Batista, Big E, Billie Kay, Bo Dallas, Booker T, Charlotte Flair, Christian, Curt Hawkins, Curtis Axel, Darren Young, Enzo Amore, Epico Colon, Fandango, Goldust, Gran Metalik, Heath Slater, Jack Gallagher, Jake Roberts, JBL, Kassius Ohno, Kofi Kingston, No Way Jose, Noam Dar, Peyton Royce, Primo Colon, Rhyno, Rich Swann, R-Truth, RVD, Shane McMahon, Shawn Michaels, Stephanie McMahon, Steve Austin, Sting, Sycho Sid, Tatanka, Tatsumi Fujinami, The Brian Kendrick, Titus O’Neil, Trish Stratus, Tyler Breeze, Typhoon, Tyson Kidd, Ultimate Warrior und Xavier Woods.

Das gemeinsam von Yuke’s und dem 2K-Studio Visual Concepts entwickelte WWE 2K18 hat von der USK eine Altersfreigabe ab 16 erhalten. WWE 2K18 soll weltweit am 17. Oktober 2017 für das PlayStation®4 Computer-Entertainment-System und Xbox One erscheinen sowie im Herbst 2017 für Nintendo SwitchTM. Spieler mit Vorabzugang erhalten ihr Exemplar und ihre Spielboni vier Tage eher am 13. Oktober 2017. Weitere Informationen zu WWE 2K18 und 2K gibt es auf wwe.2k.com, als Fan auf Facebook, über die Hashtags #WWE2K18 und #BLN1 auf Twitter und Instagram sowie auf dem YouTube-Kanal.

