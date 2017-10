Es geht los mit #RunTheNeighborhood! NBA 2K18 ist jetzt erhältlich

2K gab heute bekannt, dass NBA® 2K18, die diesjährige Auflage der meistverkauften und bestbewerteten NBA-Videospiel-Simulationsreihe, jetzt weltweit im Einzelhandel und bei Online-Anbietern verfügbar ist. NBA 2K18, eine der dominierenden Entertainment-Marken des letzten Jahrzehnts, erfindet das Sportspiel mit der Einführung der Nachbarschaft, der ersten Live-Welt innerhalb NBA 2K18, wieder einmal neu.

“Unser Streben nach Authentizität hatte schon immer oberste Priorität, und mit diesen neuen Features in NBA 2K18 verändern wir das Spiel wirklich”, so Greg Thomas, Präsident von Visual Concepts. “Es ist aufregend, Pionierarbeit bei Sportspielen zu leisten und die Reihe jedes Jahr weiter zu entwickeln und wir können es kaum erwarten, bis die Community es selbst erlebt.”

NBA 2K18 bietet dynamische neue Features auf PlayStation® 4, Xbox One, Windows PC und Nintendo Switch, darunter:

DIE BRANDNEUE NACHBARSCHAFT: Die Zukunft des Sport-Karrieremodus ist da. Jetzt kann man das Spiel so spielen, wie man will, während man in einer umfassenden Basketball-Umgebung lebt. Man kann in NBA-Spielen an seiner Karriere arbeiten, auf die Plätze im Playground Park gehen, beim Pro-Am-Kreis mitmachen, oder in der brandneuen offenen Nachbarschafts-Umgebung Schauplätze und Shops erkunden.

NEUES BEWEGUNGSSYSTEM: Mit dem neuen Bewegungssystem erreicht die Spielerkontrolle einen neuen Realitätsgrad. Jetzt werden das Dribbling und die Bewegung ohne Ball nicht mehr von Animationen bestimmt. Diese bahnbrechende Technologie erzeugt dynamisch Animationen, um das bestmögliche Gameplay-Erlebnis zu bieten. Jetzt hat man die absolute Kontrolle.

ALL-TIME-TEAMS: Die besten Spieler der NBA-Geschichte aus allen 30 Teams zum ersten Mal gemeinsam in All-Time-Franchise-Rostern. Treten Sie in Jetzt spielen an, um herauszufinden, welches All-Time-Team das beste ist, oder fordern Sie alle 30 All-Time-Teams im All-Time-Herrschaftsmodus von Mein TEAM heraus.

Die Standardedition von NBA 2K18 ist jetzt als digitale und Disc-Version für die PlayStation®4 und PlayStation®3 Computer-Entertainment-Systeme, Xbox One und Xbox 360 und Windows PC verfügbar. Die NBA 2K18 Legend Edition (digitales und Disc-Format) und Legend Edition Gold (digital) sind jetzt ebenfalls für das PlayStation®4 Computer-Entertainment-System und Xbox One erhältlich. NBA 2K18 ist im digitalen Format für Nintendo Switch verfügbar, die physikalische Version für diese Plattform wird am 18. Oktober 2017 veröffentlicht.

Entwickelt von Visual Concepts, NBA 2K18 ist ohne Altersbeschränkung freigegeben. Folgen Sie @NBA2K in den sozialen Medien für die neuesten News zu NBA 2K18. 2K ist ein Publishing-Label von Take-Two Interactive Software, Inc. (NASDAQ: TTWO).

Online-Konto (ab 13 Jahren) für den Zugang zu den Online-Funktionen benötigt. Weitere Details unter www.take2games.com/legal und www.take2games.com/privacy.

Gegründet 2005, entwickelt und vermarktet 2K weltweit interaktive Unterhaltung für PC, Konsolen Systeme, Handheld Spiele Systeme, inklusive Smartphones und Tablets – die durch physischen Handel, digitalen Download, Online Plattformen sowie Cloud-Streaming Services angeboten werden. 2K veröffentlicht Titel in den populären Spielegenres Shooter, Action, Rollenspiel, Strategie, Sport, Casual und Familienunterhaltung. Das 2K Label vereint einige der talentiertesten Entwicklungsstudios der Welt, wie beispielsweise Firaxis Games, Visual Concepts, Hangar 13, Cat Daddy Games and 2K China. Zu den Qualitätstiteln von 2K zählen die BioShock®-, Borderlands™- und XCOM® Franchises, die Sid Meier’s Civilization Serie, die WWE 2K Franchise und NBA 2K, die preisgekrönte und meistverkaufte NBA-Videospiel-Simulationsreihe. 2K hat seinen Hauptsitz in Novato, Kalifornien und ist firmeneigene Marke der Take-Two Interactive Software, Inc. (NASDAQ: TTWO).

Bildquelle: NBA 2K18 | Take-Two Interactive Software, Inc.