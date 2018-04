Gameplay-Trailer zeigt erstmals neue Inhalte wie das Finland – Winter Storm Add-On

Das Echtzeitstrategie-Schwergewicht kommt am 25. Mai endlich auf die Xbox One! Die Sudden Strike 4: European Battlefields Edition lässt Fanherzen höherschlagen: Die ultimative Sammlung beinhaltet neben dem Hauptspiel Sudden Strike 4 die Add-Ons Battle of Kursk, Road to Dunkirk und das bisher unveröffentlichte Add-On Finland – Winter Storm sowie drei exklusive Multiplayer-Karten, die nur für die Xbox One erscheinen. Im Ankündigungstrailer zu Sudden Strike 4: European Battlefields Edition, ist neben dem Hauptspiel und dem Add-On Dunkirk, auch das bisher noch nicht angekündigte und noch nicht gezeigte Finland – Winter Storm Add-On zu sehen. Das Finland – Winter Storm Add-On wird zeitgleich auf dem PC (Win, Mac, Linux via Steam und GOG) erscheinen und erst später auf der PlayStation® 4.

Sudden Strike 4 entsendet Digital-Strategen in drei umfangreichen Kampagnen auf die Schlachtfelder des Zweiten Weltkriegs. Als Kommandeur der Briten und Amerikaner, der Deutschen oder der Sowjets, führen Spieler über 100 unterschiedliche, authentische Einheiten in den Kampf, darunter der berühmte deutsche Panzerkampfwagen VI Tiger oder der russische Panzer T-34.

Das Add-On Sudden Strike 4: Road to Dunkirk bietet dramatische Schlachten, die in einer der berühmtesten Rettungsaktionen der Militärgeschichte gipfeln: Der Evakuierung des britischen Expeditionskorps und Teilen der französischen Armee, die einer deutschen Übermacht gegenüberstanden.

Beginnend mit den russischen Vormärschen während des Winterkrieges in Finnland bis hin zur Vyborg Offensive 1944 bringt das Finland – Winter Storm Add-On die grimmigen militärischen Auseinandersetzungen zwischen Finnland und der Sowjetunion während des Zweiten Weltkriegs ins Spiel.

Mit insgesamt 31 Missionen in 5 anspruchsvollen Kampagnen und mehr als 120 authentischen Militäreinheiten, bietet die Sudden Strike 4: European Battlefields Edition eine Vielzahl an Möglichkeiten, strategisches Können unter Beweis zu stellen: So lassen sich die Schwachstellen von Panzern nutzen, Feinde in Hinterhalte locken, Häuser durch Infanteristen besetzen, Gegner-Einheiten durch geschickte Manöver einkesseln und auch zerstörerische Luftangriffe befehligen.

Features:

Sudden Strike 4: European Battlefields Edition bietet realistische Echtzeitstrategie mit taktischem Tiefgang in historischem Setting.

Das ultimative Sudden Strike Erlebnis zum ersten Mal auf der Xbox One, einschließlich 3 exklusiver Karten.

Insgesamt 5 Kampagnen mit über 30 Missionen, die hohes taktisches Können abverlangen.

Befehligen von deutschen und russischen Truppen in Battle of Kursk – einer der größten Panzerschlachten des Zweiten Weltkriegs!

Sudden Strike 4: Road to Dunkirk enthält 4 neue Missionen, 2 neue Kommandeure und 10 brandneue Einheiten sowie zusätzliche Gebäude und Schiffe.

Finland – Winter Storm enthält 6 neue Missionen, 3 neue Kommandeure und 19 brandneue Fahrzeuge, zusammen mit zusätzlichen Gebäuden und Infanterieeinheiten.

14 historische Kommandeure, wie z. B. Heinz Guderian, George S. Patton oder Charles de Gaulle führen die Truppen auf die Schlachtfelder

Spannender Online-Mehrspielermodus mit bis zu 8 Spielern.

Fakten:

Die Kalypso Media Group ist ein globaler, unabhängiger Entwickler, Vermarkter und Publisher interaktiver Unterhaltungssoftware. Die Firma ist in privater Hand und feiert ihr 12-jähriges Bestehen mit weltweit fast 100 Mitarbeitern, die an Standorten in Deutschland, Großbritannien und den USA arbeiten. Kalypso Media hat auch ein rein digital operierendes Label namens “Kasedo Games” gegründet, das mit seinen Partnern weltweit stark im digitalen Vertrieb ist. Zu Kalypso gehören zwei eigene Entwicklungsstudios – Realmforge und Gaming Minds – die zusammen mit einigen führenden unabhängigen Partnerstudios für die konstante Produktion qualitativ hochwertiger Spiele sorgen. Im Jahr 2015 wurde in Hamburg die Kalypso Media Mobile gegründet, die Spiele für die mobilen Plattformen herausgibt. Zum Portfolio von Kalypso Media gehören die von Kritikern hoch gelobte “Tropico”-Reihe, starke Strategiemarken wie “Dungeons”, “Port Royale” und “Sudden Strike”, und unter anderem auch Action RPG Spiele wie “Vikings – Wolves of Midgard”. Für 2018 wurden “Railway Empire”, “Shadows: Awakening” und “Tropico 6” für alle großen Plattformen angekündigt (PC, Xbox One, PS4). Die Sudden Strike 4: European Battlefields Edition erscheint exklusiv auf der Xbox. Zudem haben Kasedo Games “Rise of Industry” “Warhammer 40.000: Mechanicus” für den digitalen Vertrieb und Kalypso Mobile “Ski Jumping Pro” für alle mobilen Plattformen und “Project Highrise” für Tablets dem Releaseplan hinzugefügt.

Bildquelle: Sudden Strike 4 | Kalypso Media Group