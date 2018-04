“Hero Defense” vereint Echtzeitstrategie, Tower Defense und Rollenspiel

Headup Games und Happy Tuesday kündigen heute einen neuen Veröffentlichungszeitraum für Hero Defense an, ein innovativer Genre-Mix aus RTS und Tower Defense, welcher durch verschiedene RPG-Elemente enorme Tiefe erhält. Hero Defense erscheint im zweiten Quartal 2018 auf PlayStation®4 und Xbox One; genaueres wird in Kürze bekannt gegeben.

HERO DEFENSE spielt in einer dunklen Fantasy-Welt voller Vampire, Werwölfe und Zombies und bietet als Kombination aus Echtzeitstrategie, Tower Defense und Rollenspiel eine interessante Herausforderung für ein breites Spektrum an Spielern.

Die Aufgabe der Spieler besteht darin, das Land durch taktische Positionierung des Heldenteams gegen Horden bedrohlicher Monster zu verteidigen. Eine große Rolle spielt dabei das jeweils passende Waffenarsenal, eine harmonierende Helden-Kombination und der sinnvolle Einsatz von Upgrades und Spezialfähigkeiten. Durch bekannte Rollenspiel-Elemente wie Skilltrees, modifizierbare Waffen, Runen, Zauber und mächtige Auren besitzt HERO DEFENSE eine enorme Spieltiefe.

Über HERO DEFENSE

Übernimm du die Kontrolle über ein Team aus Helden und kämpfe an der Seite von Jack, dem größten Vampirjäger aller Zeiten. Jack’s Gegner, sein eigener Vater Graf Necrosis, ist der Finsternis verfallen und hat die Heimatinsel überrannt.

Geschicktes Positionieren und strategische Manöver deiner aufwertbaren Helden sind entscheidend, um die Horden finsterer Monster zu zerstören.

Features

Ein innovativer Genre-Mix aus RTS, RPG und Tower Defense

Befreie deine Insel, stelle dein Team zusammen und besiege Graf Necrosis

Besiege Bosse, die über einzigartige Fähigkeiten verfügen

Bekannte RPG-Elemente wie Skill-Trees, modifizierbare Waffen, mächtige Auren, magische Runen-Sockel und krachende Zauber

Errichte deine Stadt und spiele Gebäude frei um die Fähigkeiten der Helden zu erweitern

Sammele Erfahrungspunkte, um die individuellen Skill-Trees der fünf Charaktere auszubauen

Finde Beute und wirke Zauber um Gegner einzufrieren, zu verbrennen oder zu vergiften

Modifiziere und verbessere deine Waffen durch das Sammeln und Kombinieren von Runen

Hoher Wiederspielwert durch prozedural generierte Gegner-Horden und täglich wechselnde Herausforderungen

Headup Games ist ein weltweit agierendes Entwicklungs- und Vermarktungsstudio, welches innovative und hochwertige Titel im Bereich der unabhängigen Spielentwicklung betreut. Das im 2009 gegründete Unternehmen ist auf allen führenden Plattformen wie Konsolen, PCs und Mobilgeräten heimisch und gewann den Titel „Bester Publisher“ bereits dreimal beim Deutschen Entwicklerpreis – 2012, 2013 und 2017. Mit über 70 Millionen erreichten Spielern auf Mobile und mehreren Millionen Nutzern auf PC und Konsolen zielt das Unternehmen stets darauf ab, die Sichtbarkeit und den kommerziellen Erfolg seiner Partner zu erhöhen, die über Konventionen und Grenzen hinaus denken.

Happy Tuesday (HT) wurde 2011 gegründet und ist zu 100% in privatem Besitz. Während der vergangenen sechs Jahre hat HT ein starkes Portfolio aufgebaut. Neben der Eigenkreation HERO DEFENSE bietet HT andere Dienstleistungen an, von der vollumfänglichen Spielproduktion bis hin zur Art-Style-Entwicklung. HT hat mit renommierten deutschen Unternehmen gearbeitet, wie Experimental Games, Innogames, Big Point, Wooga und Good Game Studios. Internationale Partner sind VW, Plarium, Stainless Games und AIG. HT hat zudem an einem breiten Spektrum von Spielen mitgewirkt; CoinDash!, Pumkin Sweet Adventure, Genius and Evil, Elvenar, HERO DEFENSE, Ralley the World, God Kings und War Lords.

Bildquelle: Headup Games | Happy Tuesday