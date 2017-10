NBA 2K enthüllt bahnbrechende neue Spielweise, um mit der Nachbarschaft zu spielen

NBA 2K enthüllt bahnbrechende neue Spielweise: 2K hat mit der Einführung der ersten lebensechten Welt in NBA 2K18 die nächste Evolutionsstufe der NBA 2K-Spielereihe enthüllt. Das Team kombiniert die beliebtesten Elemente von NBA 2K – Mein PARK, Pro-Am und das populäre Meine KARRIERE-Erlebnis – zu einer gemeinsamen Welt, in der die Spieler in das Leben eines NBA-Sportlers eintauchen können. Und das nicht nur auf dem Platz.

“Indem wir die Spieler zum Mittelpunkt einer lebensechten Basketball-Umgebung machen, die sie erkunden können und in der sie soziale Kontakte pflegen und vor allem in Wettkämpfen antreten können, haben wir das NBA 2K-Erlebnis auf eine ganz neue Ebene gebracht”, so Greg Thomas, Präsident von Visual Concepts. “Wir können es kaum erwarten, was dies für die Zukunft der Marke bedeutet, und freuen uns schon darauf, dass die Fans NBA 2K18 ab 15. September endlich in den Händen halten können.”

Jetzt eintauchen in eine lebensechte und interaktive Basketball-Community.

Die Nachbarschaft ist anders als alle Spielfeatures von NBA 2K oder jedem beliebigen Sportkarriere-Modus zuvor. Mein SPIELER-Spielercharaktere leben in einer nachbarschaftsähnlichen Umgebung mit diversen interessanten Orten, die man innerhalb der Häuserblocks besuchen kann, voller anderer Mein SPIELER-Spielercharaktere und Nebencharaktere, mit denen man interagieren kann. Das Erlebnis und die Wertungen drehen sich um die Entscheidungen und Aktionen der Spieler, ob man Kyrie Irving im Friseursalon bei einer Rasur trifft, auf den Plätzen im Playground antritt, sich im Tattoo-Laden ein angesagtes Motiv stechen lässt, sich die neuesten Songs anhört oder bei einer Runde um den Block vor seinen Freunden mit der neuesten Ausrüstung angibt. Wie ein Spieler dieses Feature erlebt, wird fast ausschließlich von seinen Leistungen im Wettkampf beeinflusst, sodass sie NBA 2K18 genauso spielen können, wie sie wollen, und dafür auch noch belohnt werden.

NBA 2K18 führt außerdem “Road to 99” ein, das modusübergreifende Meta-Spiel, durch das Spieler dafür belohnt werden, ihre Mein SPIELER-Gesamtwertung zu steigern, unabhängig davon, welche Spielmodi sie bevorzugen. Durch sein einheitliches Medaillensystem, das Pro-Am, Park und das NBA-Erlebnis in Meine KARRIERE abdeckt, wird der Spielstil durch eine Kombination der Spielerattribute, Animationen und Medaillen definiert, während die Spieler nach einer Gesamtwertung von 99 streben.

Wie bereits zuvor bekanntgegeben, können die Spieler am 8. September mit der diesjährigen Version von “Der Prolog”, einem herunterladbaren Gratis-Erlebnis, das die Reise in die Nachbarschaft einläutet und für PlayStation®4 und Xbox One verfügbar ist, einen Vorgeschmack auf NBA 2K18 bekommen. Die Spieler können so schon vor dem Spielstart in ihr NBA 2K18-Erlebnis eintauchen und beim offiziellen Verkaufsstart eine Woche später direkt dort weitermachen.

Das von Visual Concepts entwickelte NBA 2K18 hat noch keine Altersfreigabe erhalten. NBA 2K18 erscheint am 15. September 2017 für das PlayStation®4-System und das PlayStation®3 Computer-Entertainment-System, Xbox One und Xbox 360, Nintendo Switch und Windows PC.

Alle Fans können NBA 2K18 bei teilnehmenden Händlern und Online-Anbietern vorbestellen und sich das Spiel samt Bonusinhalten für den 15. September 2017 sichern.

Folgen Sie @NBA2K in den sozialen Medien für die aktuellsten Neuigkeiten auf:

2K ist ein Publishing-Label von Take-Two Interactive Software, Inc. (NASDAQ: TTWO).

Online-Konto (13+) für den Zugriff auf Online-Features erforderlich. Details auf http://www.take2games.com/legal und http://www.take2games.com/privacy.

Gegründet 2005, entwickelt und vermarktet 2K weltweit interaktive Unterhaltung für PC, Konsolen Systeme, Handheld Spiele Systeme, inklusive Smartphones und Tablets – die durch physischen Handel, digitalen Download, Online Plattformen sowie Cloud-Streaming Services angeboten werden. 2K veröffentlicht Titel in den populären Spielegenres Shooter, Action, Rollenspiel, Strategie, Sport, Casual und Familienunterhaltung. Das 2K Label vereint einige der talentiertesten Entwicklungsstudios der Welt, wie beispielsweise Firaxis Games, Visual Concepts, Hangar 13, Cat Daddy Games and 2K China. Zu den Qualitätstiteln von 2K zählen die BioShock®-, Borderlands™- und XCOM® Franchises, die Sid Meier’s Civilization Serie, die WWE 2K Franchise und NBA 2K, die preisgekrönte und meistverkaufte NBA-Videospiel-Simulationsreihe. 2K hat seinen Hauptsitz in Novato, Kalifornien und ist firmeneigene Marke der Take-Two Interactive Software, Inc. (NASDAQ: TTWO).

Bildquelle: NBA 2K18 | Take-Two Interactive Software, Inc.