Albion Online: Trailer zum Joseph-Update verfügbar

Nur noch eine Woche, dann erscheint das erste große Post-Launch-Update „Joseph“ für Albion Online. In einem neuen Video-Trailer stellen die Entwickler von Sandbox Interactive unter anderem den neuen Arena-Modus vor. Hierbei treten die Spieler in Fünferteams gegeneinander an. Den Siegern der packenden Kämpfe winken Arena-Siegel als Preis, die gegen Belohnungen getauscht oder mit anderen Spielern gehandelt werden können.

Wie funktioniert der Arena-Modus?

Beide Teams spawnen in eigenen Camps und müssen dann drei in der Umgebung befindliche Runensteine übernehmen und unter ihrer Kontrolle behalten, bis sie zerstört sind. Da das gegnerische Team die gleiche Aufgabe hat, kommt es zu spannenden Kämpfen um die Runensteine. Ziel dabei ist es, den Startpunktestand des Gegners von 150 Punkten durch die Übernahme von Runensteinen und erfolgreichen Kämpfe auf 0 Punkte zu reduzieren. Wem dies zuerst gelingt, der hat gewonnen.

Jeder kann im Arena-Modus kämpfen, mit Freunden, Gildenmitgliedern oder in zufällig zusammengestellten Teams. In jeder größeren Stadt ist mit dem Update nun Joan, die Arena-Meisterin zu finden. Um an Arena-Kämpfen teilzunehmen, müssen die Spieler sie nur ansprechen oder auf das Arena-Icon klicken und schon gelangen sie in das Arena-Menü.

Albion Online ist ein Sandbox-MMORPG von Sandbox Interactive, angesiedelt in der mittelalterlichen Fantasywelt von Albion. Dank des klassenlosen „Du bist was du trägst“-Systems wird im Handumdrehen aus einem geschickten Bogenschützen ein mächtiger Zauberer und die Spieler bestimmen ihre Rolle in der Welt selbst. Egal ob hartgesottener Kämpfer, Farmer, Händler oder Meisterhandwerker, in der komplett spielergesteuerten Welt ist jede Waffe, jedes Gebäude von Spielern hergestellt. Ob PvE, PvP oder im Kampf Gilde gegen Gilde, jede Aktion im Spiel hat eine Bedeutung – und Konsequenzen. PvP-Kämpfe laufen in den gefährlicheren Zonen der Spielwelt nach dem „Winner takes it all“-Prinzip ab. Albion Online ist das erste PC-Spiel, welches die volle Spielerfahrung ohne Abstriche auch auf Tablets ermöglicht.

Weitere Informationen über Albion Online unter:

Sandbox Interactive ist ein unabhängiges Entwicklerstudio mit Sitz in Berlin. Gegründet 2012, beschäftigt das Studio aktuell 37 festangestellte und neun freie Programmierer und Designer in der Entwicklung des plattformübergreifenden MMOs Albion Online. Sandbox Interactive vertritt die Philosophie, dass die Gestaltung einer eigenen Welt und die Interaktion mit anderen Spielern entscheidend für das Spielerlebnis ist – und dass diese Konzepte im Sandbox-Genre voll zum Leben erweckt werden können. Mit Albion Online schafft der Entwickler ein Spiel, bei dem packendes Gameplay und das Spielerlebnis im Mittelpunkt stehen.

