The Escapists 2 gelingt der Ausbruch auf Xbox One, PlayStation 4 und PC

Das internationale, preisgekrönte Spiele-Label Team17 veröffentlicht heute zusammen mit dem Entwickler Mouldy Toof den Nachfolger ihres beliebten Ausbruchsspiels The Escapists 2 für Xbox One, PlayStation 4, PC, Mac und Linux.

Seit dem erfolgreichen Launch von The Escapists 2015 konnte das Spiel über vier Millionen Downloads verzeichnen. Jetzt ist das pixelige Sandbox-Gefängnisspiel zurück – mit noch schönerer Grafik, neuen Gegenständen, verbessertem Kampfsystem und erstmals Multiplayer – dem am meisten gewünschten Feature der Fans. Holt die Feilen aus den Kuchen und wetzt eure Löffel: es darf wieder ausgebrochen werden!

The Escapists 2 umfasst:

Ein übersichtliches Tutorial für neue Spieler, um die Grundlagen des Lebens im Gefängnis zu lernen

Zehn verschiedene Gefängnisse mit drei Gefangenentransports

Aus allen Gefängnissen kann man alleine oder im Multiplayer ausbrechen, sowohl lokal als auch online mit bis zu vier Spielern

Drop-in, drop-out Online Multiplayer. Spieler können zusammen detaillierte Ausbruchspläne aushecken oder einfach spontan in die Spiele anderer hüpfen, um deren Flucht den letzten Schliff zu geben.

Ein brandneues Kampfsystem, das die Schlägereien noch dynamischer macht

Über 300 Personalisierungsoptionen ermöglichen eine individuelle Charaktererstellung

Neue Ausbruchsmethoden

Neue Gegenstände, darunter selbstgemachte Taser und Vieles mehr

Alle Neuigkeiten zu The Escapists 2 gibt es auf Facebook und Twitter.

The Escapists 2 ist ab sofort für Xbox One, PlayStation 4 und PC, Mac und Linux via Steam erhältlich. Eine Nintendo Switch™-Version ist aktuell ebenfalls in Entwicklung.

Bildquelle: The Escapists 2 | Team17 Digital Ltd