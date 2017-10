Tropico 6: El Presidente holt sich den Eiffelturm im ersten Gameplay-Trailer

Der Welt bärtigster Lieblingsdiktator ist auf der gamescom 2017 in Köln gelandet und Kalypso Media ist stolz, den ersten Tropico 6 Gameplay-Trailer präsentieren zu können.

Dieser Trailer bringt die Fans auf den Geschmack des kommenden Diktator-Simulators und zeigt atemberaubende erste Einblicke, die dank der neuen Engine jetzt möglich sind. Schön zu sehen sind erste Anhaltspunkte zu neuen Spielmechaniken und Features, welche Tropico 6 zum größten und besten Tropico der Serie machen wird.

Diese beinhalten ausgedehnte Archipelagos, erweiterte Transportmöglichkeiten, El Presidentes Palast zum Selbstgestalten; und nicht zu vergessen, das Stibitzen von Weltwundern, welche den Tourismus im tropischen Paradies boomen lassen.

Wo wir grade dabei sind, hat jemand kürzlich überprüft, ob der Kölner Dom noch an seinem Platz ist?

Es ist das Comeback des Jahres: El Presidente kehrt mit Tropico 6 zurück, um in Zeiten von politischen Wirrungen und Unruhen mit visionärer Politik, Weitsicht und Scharfsinn die Geschicke des Landes zu lenken. Dabei hat er nur die besten Absichten für sein Volk, trotz anders lautender Presse covfefe. Tropico 6 erscheint 2018 für Windows PC, PlayStation®4, Xbox One, Mac und Linux.

Für Tropico 6 verspricht El Presidente das größte, schönste und beste Tropico aller Zeiten: Der 6. Teil der beliebten Diktatoren-Simulation wird dank der aktuellen Unreal 4-Engine so lebensecht wie nie zuvor erstrahlen. Und auch das Entwicklerteam ist neu: Mit Limbic Entertainment aus Langen wird erstmals ein deutscher Entwickler die tropicanischen Inseln zum digitalen Leben erwecken und viele neue ausgefeilte Ideen mitbringen, ohne den Kern der heiß geliebten Serie zu vernachlässigen. Inseln? Richtig gelesen. In Tropico 6 wird Spielern nicht nur eine Insel zur Verfügung stehen, sondern eine weitläufige Inselgruppe, was viele neue strategische Möglichkeiten eröffnet. Erstmals wird es auch Brücken und weitere neue Möglichkeiten des Transports geben. Darüber hinaus lassen sich in Tropico 6 die eigenen Inseln mit Weltwundern und internationalen Sehenswürdigkeiten verschönern. Das ist schließlich das Mindeste, was El Presidente verdient hat! Auch bei den Missionen geht es wieder typisch tropicanisch zu. So möchte El Presidente unter anderem die Welt des Profisports beherrschen. Wie stellt er das an? Er entführt flugs ein amerikanisches Baseballteam… Nur ein Beispiel von vielen. Der typische Tropico-Humor wird also auch in Tropico 6 nicht zu kurz kommen. Haupt-Features:

Zum ersten Mal wird statt auf nur einer Insel auf Archipelagos mit unterschiedlichen Gegebenheiten und Herausforderungen gebaut.

El Presidentes Agenten reißen sich die Weltwunder und Denkmäler der Welt unter den Nagel, um sie seiner Sammlung hinzuzufügen.

Tropico 6 bietet sehr umfangreiche Transport- und Infrastruktur-Verbesserungen gegenüber den Vorgängern. Große Brücken und Tunnel sorgen für schnelle Fortbewegung: Tropicaner und Touristen nutzen dabei u.a. Taxen, Busse und Seilbahnen.

Umfangreiche Anpassungsmöglichkeiten ermöglichen es den eigenen Palast individuell zu gestalten – inklusive freischaltbarer Boni!

Tropico 6 verfügt über ein überarbeitetes Forschungssystem, das den Fokus auf die politischen Aspekte des weltbesten Diktators legt.

Die Wahlreden sind zurück: Endlich lassen sich wieder Versprechungen machen, die unmöglich gehalten werden können!

Tropico erstrahlt dank Unreal 4-Engine so lebensecht wie nie zuvor.

Fakten Tropico 6:

Titel: Tropico 6 Plattformen: PlayStation®4, Xbox One, Windows PC, Mac und Linux Entwickler: Limbic Entertainment Genre: City-Builder/Diktator-Simulation Release: 2018

Die Kalypso Media Group GmbH ist ein unabhängiger Publisher, Entwickler und Vermarkter von interaktiver Unterhaltungs-Software mit 100 Angestellten an 7 Standorten in Deutschland, England und den USA. Zur Unternehmensgruppe gehören die Kalypso Media Group GmbH in Worms, die Kalypso Media UK Ltd. in Bracknell, die Kalypso Media USA Inc. in Ridgewood, die Kalypso Media Digital Ltd. mit Sitz in Großbritannien sowie die 2015 gestartete Kalypso Media Mobile in Hamburg. Außerdem verfügt das Unternehmen mit den Realmforge Studios (München) und den Gaming Minds Studios (Gütersloh) über zwei eigene Entwicklungsstudios. Zu den Produkten der Kalypso Media gehören die sowohl bei Kritikern als auch Spielern beliebten Tropico-Serie, Sins of a Solar Empire (Europa und Asien) sowie die Dungeons-Serie als auch das raue Action-RPG Vikings – Wolves of Midgard und die erfolgreich neu aufgelegte Sudden Strike-Serie. Zu den bald erscheinenden Titeln gehört die Monsterhöhlen-Sim Dungeons 3 (13.10.2017), die Tycoon-Saga Railway Empire (Anfang 2018) sowie die Konsolenversion des rundenbasierten Blackguards 2 (PS4 und Xbox One, 15.09.2017). Tropico 6 kommt 2018 für Windows PC, PS4 und Xbox One, Mac und Linux.

Bildquelle: Tropico 6 | Kalypso Media Group GmbH