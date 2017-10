gamescom 2017: Twitch zum ersten Mal offizieller Streaming-Partner

Twitch ist der offizielle Streaming-Partner der gamescom 2017 und streamt live in mehreren Sprachen. Neben neuen Bühnenshows präsentiert Twitch auf der gamescom 2017 den ersten exklusiven Twitch Merchandise-Store. Twitch ist die führende soziale Plattform für Live-Video.

Mit über 900 Ausstellern aus mehr als 50 Ländern sowie einem umfangreichen Rahmenprogramm gibt es auf der gamescom 2017 (offen für alle von 23. bis 26. August) einmal mehr viel zu sehen und zu erleben. Wer nicht direkt vor Ort sein kann, hat die Option, der gamescom via Livestreams auf Twitch beizuwohnen. So wird zum Beispiel das Programm der social media stage der gamescom 2017 live und exklusiv auf twitch.tv/gamescom übertragen. Auf dem gamescom-Portal finden Zuschauer eine Vielzahl von Twitch-Kanälen direkt von der Messe, darunter auch die Streams auf Deutsch und Englisch live von der Twitch-Hauptbühne.

“Die gamescom ist Europas größtes Treffen für Gamer und gibt uns die Gelegenheit, unsere Wertschätzung gegenüber unserer Community zum Ausdruck zu bringen”, sagt Simon Koschel, Partnerships Manager DACH bei Twitch. “Deshalb freuen wir uns, dass wir auch dieses Jahr als offizieller Streaming-Partner live von der gamescom nicht nur die Menschen vor Ort begeistern können – sondern auch die Gaming-Fans, die über Twitch von zu Hause aus zuschauen.”

Twitch präsentiert auf der gamescom 2017 ein vollgepacktes Bühnenprogramm mit zahlreichen bekannten deutschen Streamern und spannenden Aktivitäten in der Twitch Arena (Halle 9 #A-052). Zu den weiteren Highlights zählen ein zweisprachiger Deutsch/Englisch-Broadcast mit bekannten Streamern und populären Spielen aus der Show, eine Bühne, auf der es sich ausschließlich um kreative Inhalte dreht, der neue gamescom Twitch Merchandise-Store (Halle 5.2) sowie gesponserte Aktionen von Daybreak Games, Intel und Corsair.

Die Koelnmesse ist international führend in der Durchführung von Messen in den Branchen Digital Media, Entertainment und Mobility. Messen wie die photokina, dmexco, gamescom, INTERMOT und THE TIRE COLOGNE sind als weltweite Leitmessen etabliert und werden durch Zukunftsformate wie DIGILITY erweitert. Die Koelnmesse veranstaltet nicht nur in Köln, sondern rund um die Welt auch in anderen Wachstumsmärkten, z. B. in China, Singapur und Thailand Messen in diesen Bereichen – mit unterschiedlichen Schwerpunkten und Inhalten. Diese globalen Aktivitäten bieten den Kunden der Koelnmesse maßgeschneiderte Events in unterschiedlichen Märkten, die ein nachhaltiges und internationales Business garantieren.

Twitch wurde im Juni 2011 gegründet und ist die führende soziale Plattform für Live-Video. Jeden Tag versammeln sich über 10 Millionen aktive User, um sich die Kanäle der über 2 Mio. Streamer anzuschauen und über gemeinsame Interessen zu reden und zu chatten. Die Videoplattform von Twitch ist die Basis für die Live- und On-Demand-Verbreitung von ganz unterschiedlichen Inhalten, darunter Videospiele, Creatve-Art, Vlogging (IRL) und vieles mehr. Twitch veranstaltet auch die TwitchCon, eine jährlich stattfindende Messe für die Twitch Community. Täglich neue Informationen zu Twitch findest du auf unserem Blog und auf Twitter (#Twitch).

