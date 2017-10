Warner Bros. Interactive Entertainment, TT Games und The LEGO Group haben heute einen Teaser Trailer zum Launch von LEGO Worlds Nintendo Switch am 7. September veröffentlicht. Die physische und digitale Version können jetzt vorbestellt werden.



Die physische Version wird es zu einer unverbindlichen Preisempfehlung von 39,99 € geben und wird zusätzlich die Download Inhalte Classic Space, welche im Juli erschienen sind, und den ab Oktober verfügbaren Monster Pack beinhalten. Die digitale Version wird es zum Preis von 29,99 € (UVP) geben und beinhaltet das Hauptspiel sowie die Download Inhalte, welche seperat über den eShop zur Verfügung stehen. Beide Download Inhalte werden außerdem für jeweils 3,99 € (UVP) auf allen Plattformen verfügbar sein.

LEGO Worlds bietet eine Galaxie aus fantasievollen Welten bestehend aus digitalen LEGO Steinen, in denen Spieler erforschen, entdecken und zusammen bauen können. Das Spiel ist derzeit für PlayStation®4, Xbox One und PC (STEAM) erhältlich und wird am 7. September auf Nintendo Switch™ veröffentlicht.

Bildquelle: LEGO Worlds | Warner Bros. Interactive Entertainment