3-2-1-Ninja – Fruit Ninja: The Card Game Kickstarter Preview

Das Handy Spiel Fruit Ninja des Entwicklers Halfbrick zählte einst zu den erfolgreichsten Smartphone-Apps. Neben versuchen das Spiel auf andere digitale Plattformen zu bringen hat sich der Brettspielproduzent Lucky Duck Games die Lizenzrechte gesichert und geht gleich mit 3 Titeln zur Serie an den Start. Anfang Oktober ging die Kickstarter Kampagne zum ersten Teil online. Wir werfen schon jetzt einen Blick auf Fruit Ninja – Card Master.

Spielablauf

Bis zu 4 Ninja-Schüler lauschen in den Dojos den Lehren des Großmeisters. Die Ausbildung ist hart und erfordert schnelle Reflexe. Doch gleichzeitig macht es auch irre viel Spaß die durch die Luft fliegenden Früchte zu zerteilen und dafür Punkte zu kassieren.

Jeder der Spieler erhält hierfür 15 Karten, welche fortan sein Deck bilden. In den ausliegenden Dojos gilt es schnell zu reagieren und eine Frucht mit der richtigen Karte abzudecken. Jede Karte bildet eine zu zerschneidene Frucht und eine Folgefrucht ab. Haben wir eine passende Karte auf der Hand können wir schnell unsere Karte auf die Dojokarten ablegen.

Doch hierbei ist Vorsicht geboten, denn der Meister hat in einigen der Früchte Bomben versteckt. Explodiert eine Frucht werden alle anliegenden Karten mit der gleichen Spielerfarbe am Ende der Runde entfernt. So richtig gemein wird es dann, wenn die Spieler ihre eigenen Bomben mit ins Spiel bringen. Jedes Deck enthält dafür eine 2 Bombenkarten und 1 Entschärfungskarte, mit denen die Effekte einer Bombenkarte aufgehoben werden können.

Eine Spielrunde geht mindestens 40 Sekunden. Hierfür wird entweder ein Timer gestellt oder die kostenlos erhältliche Companion App verwendet. Ist die Zeit abgelaufen, können die Spieler so lange weiterspielen, bis einer von ihnen den finalen Countdown von 5 Sekunden startet. Sind diese abgelaufen, darf keine Karte mehr gelegt werden. Gerade die letzten Sekunden können für fiese Bombenkombinationen oder rettende Entschärfungen verwendet werden, um das Blatt noch ein letztes Mal zu wenden.

In jedem Dojo werden schließlich die Punkte aller Spieler gezählt. Jede erfolgreiche gespielte und nicht durch eine Bombe entfernte Karten gibt einen Punkt. Manche Dojos geben zudem Zusatzpunkte, für bestimmt Früchte. Abhängig von seinem Rang erhält jeder Spieler eine Dojobelohnung. Dies sind entweder Sieg- oder Upgradepunkte. Während letztere für den Kauf von Deckerweiterungen genutzt werden können, sichert sich der Spieler mit den meisten Siegpunkten nach 4 Runden, die Ninja-Krone.

Fazit

Fruit Ninja Card Master bringt die Rasanz seines digitalen Vorbilds gekonnt auf die Brettspieltische im Wohnzimmer. Eine Runde dauert nur wenige Minuten. Dank einfacher Regeln kann man das Spiel schnell in neue Runden einführen. Das Design weiß zu gefallen und dank der zahlreichen Upgradekarten fühlen sich aufeinanderfolgende Runden angenehm abwechslungsreich an.

Durch die aufkommende Hektik, kann der Spieltisch leider schnell unübersichtlich werden. Besonders die Bomben- und Entschärfungsmarker verschwinden schnell mal. In der vorliegenden Version dauerte die Rundenauswertung zudem recht lang, doch wie wir von Lucky Duck Games erfahren haben, wurde diese bereits deutlich gekürzt. Wir sind daher gespannt wie die finale Version aussehen wird. Das Grundkonzept sorgt auf jeden Fall für Spaßpotential.

Wer sich noch an der Kickstarter-Runde beteiligen will, muss sich beeilen. In bereits 10 Tagen ist die Kampagne vorbei. Wer nicht ganz so schnell ist, muss auch nicht bangen, denn bereits nach 4 Stunden war die Kampagne erfolgreich finanziert. Wir beglückwünschen die Entwickler und sind schon jetzt gespannt auf die nächsten zwei Titel.

Achtung: Unsere Beschreibung bezieht sich auf die Vorschauversion. Spielinhalte sowie Regeln können sich zur finalen Produktion noch ändern!