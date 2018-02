Der Schrecksenmeister – Walter Moers

Mit seinem Buch der Schrecksenmeister wagt sich Walter Moers an die “Übersetzung” eines Meisterwerks der kulinarischen Literatur. Der fiktive Originalautor Hildegunst von Mythenmetz präsentierte mit seinem Werk die geschmackvolle Reise der kleinen Kratze ECHO und dem schrecken verbreitenden Schrecksenmeister Succubius Eißpin.

Der Kratze ECHO bleibt aufgrund eines diabolischen Packts lediglich ein Monat zu leben. In diesem soll es ihr jedoch richtig gut gehen und der sonst so schreckliche Eißpin verwöhnt das kleine Krätzchen nach Strich und Faden. Doch nur bis zum nächsten Schrecksenmond, denn dann will der böse Meister ECHO an den Kragen und sein kostbares Fett für seine alchimistischen Zwecke verwenden.

Das Buch der Schrecksenmeister ist trotz des makabren Themas bunt und verspielt. Weite Teile des Buches werden von den beiden Hauptcharakteren getragen. Beim Lesen vermisste ich etwas die sonst Moers-typische Charaktervielfalt. Ab der Hälfte des Buches stoßen jedoch dankenswerter Weise zahlreiche weitere Charaktere hinzu und verleihen dem Geschehen neuen Schwung. Am Ende wollte ich das Buch gar nicht mehr aus der Hand legen, denn das Finale hat wirklich einiges zu bieten. Hier verlaufen sämtliche vorher gespannten Handlungsstränge zusammen und werden geschicht miteinander verknüpft.

Dank des Verzichts auf die berühmten Mythenmetzschen Abschweifungen umfasst das Buch knapp 400 Seiten gefüllt mit zahlreichen Illustrationen. Das Buch bleibt etwas hinter der Genialität von Moers ersten Zamonien Roman “die 13 1/2 Leben des Käpt’n Blaubär” zurück, aber ist dennoch wunderbar verspielt. Wer die Bücher von Walter Moers liebt, wird auch hier die typischen Elemente finden und seine helle Freude am Schrecksenmeister haben. Anderen empfehle ich einen Blick auf die Leseprobe der Verlagsseite.

Der Schrecksenmeister im Überblick

Rezension von Alexander Dockhorn