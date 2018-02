Die Stadt der träumenden Bücher – Teil 1 – Walter Moers und Florian Biege

Das Walter Moers ein wahrer Künstler im Umgang mit Worten ist haben wir bereits in unserer vorherigen Rezension zu der Schrecksenmeister betont. Doch im ersten Teil seiner neuen Comic-Adaption seines Buchs “Die Stadt der träumenden Bücher” beweist er, dass sich seine fantastische Welt Zamonien auch bestens als Grundlage für Graphic Novels eignet. Gemeinsam mit Florian Biege erschuf Walter Moers einen knapp 100 Seiten umfassenden Comic über Hildegunst von Mythenmetz’s Reise nach Buchhaim, der Stadt der Träumenden Bücher.

Der Comic ist farbig illustriert und zeugt von einer detailverliebten Ausarbeitung. Sämtliche Hintergründe strotzen vor verspielten Elementen, herumlaufenden Charakteren und Anspielungen an die anderen Werke Walter Moers. Der Text ist natürlich angelehnt an das Buch und fügt sich gut in das Geschehen ein. Leider werden manche Charaktere wie der Eydeet Hachmed Ben Kibitzer zwar gezeigt, aber als Leser ohne Wissen vom Buch vermisst man die nötigen Hintergründe mancher Nebencharaktere.

Das angefügte Glossar ist ebenfalls ein Highlight und gibt nötige Details und Hintergründe zu Charakteren, Orten und Artefakten. Besonderes Augenmerk wurde hierbei auf die Gestaltung des Schriftsatzes gelegt, welcher wunderschön und thematisch passen ausgearbeitet wurde. Ein echter Hingucker.

Insgesamt würde ich allen Leseratten empfehlen zu erst das Buch zu lesen und erst nachträglich den Comic zu genießen. Auf diese Weise ist es immer wieder schön die Charaktere und fantastischen Orte neu zu entdecken. Mit Teil 1 des Comics ist die Reise des Hildegunst von Mythenmetz noch nicht zu Ende. Doch lange warten muss man nicht, denn Teil 2 “die Katakomben” ist bereits erhältlich.

Die Stadt der träumenden Bücher – Teil 1 im Überblick

Rezension von Alexander Dockhorn