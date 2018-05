Theory of a Deadman & INTO MY VAULT (18.04. Berlin – Bi Nuu)

Bezug zu VideoSpielen

Was haben Ritualmorde, das Absinken der Temperatur auf der Erde und paranormale Visionen gemeinsam? – All das sind Elemente des 2005 veröffentlichten Adventures „Fahrenheit“. Die Geschichte des Hauptcharakters Lucas Kane klingt im ersten Moment nach dem Beginn eines HorrorSpiels. Ein blutiges Messer, eine Leiche in einem Restaurant und eingeritzte mysteriöse Zeichen auf seinem Arm. Das an einen interaktiven Film erinnernde Spiel Fahrenheit weiß, wie man eine fesselnde Story, mit zahlreichen unvorhergesehenen Wendungen, cineastisch in Szene setzt. Doch nichts ist ausschlaggebender für die Stimmung eines Spiels als die HintergrundMusik. Diese wird maßgeblich durch die melodischen Songs der Rockband Theory of a Deadman bestimmt. Mit „Santa Monica“, „No Surprise“, „No Way Out“ und „Say Goodbye” aus ihrem Album “Gasoline” verleihen die vier Kanadier dem Spiel seine unverwechselbare Atmosphäre. Noch über ein Jahrzehnt nach Veröffentlichung des Spiels wecken die Lieder die Erinnerungen an Kanes Geschichte und verursachen – zumindest bei mir – eine Gänsehaut.

Die Band

Theory hat ihre Karriere maßgeblich Chad Kroeger dem Sänger von Nickelback zu verdanken. Dieser hörte sich ein Tape von Tyler Connoly, dem späteren Leadsänger von Theory an und die ErfolgsGeschichte nahm ihren Lauf. Neben ihren Soundtracks zu Fahrenheit haben sie zu Beginn ihrer Karriere mit ihrem Song „Invisible Man“ einen Beitrag zum 2002 veröffentlichten Film Spider Man geleistet. Nach der Veröffentlichung ihres sechsten Studioalbums „Wake Up Call“ am 27. Oktober 2017, geht Theory nun wieder auf Tour. Nach 6 Jahren Abwesenheit treten sie auch endlich wieder in Deutschland auf. Hamburg, Köln und Berlin stehen auf ihrem Plan. Das Konzert am 18. April im Bi Nuu in Berlin war die perfekte Chance um die Jungs Live zu erleben.

Die Location

Wie auch das letzte begleitete Konzert von der Band Poets of the Fall war die Bühne der Show das Bi Nuu in Berlin. Ein sehr gemütlicher und unauffälliger Club im U-Bahnhof schlesisches Tor. Das Bi Nuu ist umgeben von zwei gut befahrenen Straßen und wirkt von außen kleiner als es tatsächlich ist. Es ist benannt nach dem dritten Studioalbum der Band Ideal und erstrahlt seit März 2012 in neuem Licht. Wenn man von der hellen Außenwelt ins Innere tritt, fühlt man sich sofort willkommen. Ein perfekter Ort, um guter Musik zu lauschen.

Das Konzert

Nur kurz nach dem Einlass in die Location begann sich plötzlich etwas auf der Bühne zu regen. Die Hamburger Rockband Into My Vault betrat die Bühne und mischte das Publikum schon vor dem Hauptakt ordentlich auf. Bei dem professionellen Auftreten der vier Musiker ist es erstaunlich, dass sie erst im September 2017 ihre erste EP aufgenommen haben und 2018 auch das Jahr ihrer ersten Konzerte ist. Bleibt nur zu hoffen, dass man demnächst mehr von ihnen hört.

Fazit

Nach 6 Jahren Abwesenheit in Deutschland betraten, nach einer kurzen Umbaupause, die Jungs von Theory of a Deadman die Bühne. Sie begannen ihre Show , ohne große Reden, sofort mit ihrem 2011 veröffentlichten Song „“. Anschließend folgten die Lieder „“ und „“, bereits dieser Einstieg zeigte, dass der Abend wohl nicht nur unter der Flagge ihres neuen Albums stand. Die Band holte die vergangenen Jahre nach und präsentierte eine abwechslungsreiche Show , die Lieder aus nahezu allen Alben enthielt und ihren Schwerpunkt auf Rockige-Balladen setzte. Es fiel auf, dass Sänger Tyler Connoly sich sehr häufig an das Keyboard stellte – kaum verwunderlich, immerhin Spiel t er erst seit kurzem Klavier und verleiht so den Songs des neuesten Albums, „Straight Jacket“, „Wicked Game“, „Echoes“ und „Rx“, einen veränderten Klang. Auffällig war auch der enorme Verbrauch an Plektren des Sängers, die er großzügig in die begeisterte Menge warf. Neben Witzelein und Wort Spiel en holte er kurz vor Ende der Show eine von Fans gemalte Flagge im Theory of a Deadman Style auf die Bühne, die Fans kamen bei diesem Konzert sicher nicht zu kurz. Man merkte, dass die Musik er Spaß an dem hatten, was sie taten, dieser Spaß übertrug sich schnell auf das Publikum, es wurde gesprungen, gekreischt und mitgesungen.

Umso unscheinbarer der erste Eindruck von einer Location sein mag, umso größer ist die Überraschung über das Gesamterlebnis. Das Konzert in Berlin bot ein stimmiges und rundes Gesamtbild mit vielen sehr schönen Momenten. Danke an das Bi Nuu, Into My Vault und natürlich last but not least Theory of a Deadman für diesen gelungenen Abend! Für alle, die jetzt auch das Theory of a Deadman Fieber gepackt hat und für die, die nicht in Berlin dabei sein konnten, ist hier die buntgemischte Setlist des Konzerts:

Setlist

Titel Dauer Album Lowlife 3:25 The Truth Is… Blow 3:36 Savages So Happy ­­4:11 Scars and Souvenirs Straight Jacket 4:00 Wake Up Call All or Nothing 3:30 Scars and Souvenirs Santa Monica 4:06 Gasoline Wicked Game 3:40 Wake Up Call Drown 3:41 Savages Bitch Came Back 3:39 The Truth Is… Echoes 3:58 Wake Up Call Not Meant to Be 3:33 Scars and Souvenirs Angel 3:22 Savages Hate My Life 3:10 Scars and Souvenirs Rx (Medicate) 3:53 Wake Up Call Bad Girlfriend 3:25 Scars and Souvenirs

Wer mehr an den Titeln interessiert ist, die einen in Welt von Fahrenheit entführen, sollte sich am Album „Gasoline“ (2005) orientieren.

Titel Dauer Hating Hollywood 3:25 No Way Out 3:29 No Surprise 3:40 Quiver 2:51 Santa Monica 4:06 Better Off 2:51 Say Goodbye 3:04 Hello Lonely (Walk Away From This) 4:21 Me And My Girl 3:40 Since You’ve Been Gone 4:18 Hell Just Ain’t The Same 1:05 Save The Best For The Last 4:15 In The Middle 3:36

Artikel geschrieben von Tamara Rautenstengel | Fotografie: Maria Manneck