Die Pilzkriege sind noch nicht vorbei – Mushroom Wars 2 im Test

Nachdem Mushroom Wars zu einem der erfolgreichsten Indie Spiele des letzten Jahres wurde, haben die Entwickler dieses Jahr mit Mushroom Wars 2 nachgelegt. Ob der Nachfolger auf den guten Ruf des ersten Teils noch eines drauflegen kann, haben wir für euch getestet.

Kommandeur der Pilzarmee gesucht

Die Heimat der Pilze ist erneut bedroht, dieses Mal von Aliens. Als furchtloser Pilz-Kommandeur musst du nun deine Armee befehligen und den Angreifern das Fürchten lehren. Auf dem Schlachtfeld befindet sich jeweils eine feste Anzahl von Gebäuden, die entweder dir selbst, dem Gegner oder neutralen Kräften gehören. Die Standardgebäude produzieren kontinuierlich neue Einheiten. Mit diesen Einheiten kannst du den Gegner angreifen, oder einen Teil davon aufwenden das Gebäude zu upgraden und damit den Nachschub an Einheiten zu beschleunigen. Ist ein Gebäude zum Beispiel von 5 gegnerischen Einheiten besetzt, musst du mindestens 6 eigene Einheiten zu ihm schicken um es einzunehmen. Ab dann produziert es Nachschub für dich.

Strategische Tiefe der Pilzkolonien

Außerdem gibt noch Sondergebäude, die zwar keine Einheiten produzieren, aber einem trotzdem einen Vorteil verschaffen können. Das sind zum einen Türme, die auf vorbeilaufende gegnerische Einheiten schießen. Auch an diesen können Upgrades durchgeführt werden. Zusätzlich gibt es noch Waffenkammern. Wenn diese sich in deinem Besitz befinden, werden alle deine Pilze stärker und schneller. Zwischen den Gebäudetypen können wir durch den Einsatz von einigen Anwohnern beliebig hin- und herwechseln. In den meisten Levels gilt es, alle Gebäude einzunehmen und so den Gegner zu verdrängen. Aber auch andere Spielmodi sind möglich, wo zum Beispiel einzelne spezielle Gebäude eingenommen werden müssen, bevor der Gegner es tut.

Der lange Weg der Pilz-Kommandanten

Mushroom Wars 2 bietet zwei Kampagnen mit je 50 Leveln, in denen unzählige abwechslungsreiche Kämpfe gewonnen werden müssen. Nicht nur die vier unterschiedlichen Schwierigkeitsgrade, sondern auch die variablen Umgebungen verlangen uns einiges an Können ab. So muss man manchmal die eigenen Pilze an riesigen hungrigen Kröten vorbeibekommen, andere Male gilt es Lavaströme und eisige Winde günstig abzupassen und so unseren Gegner zu überraschen.

Zusätzliche Abwechslung bietet das im zweiten Teil dazugekommene System der Helden-Charaktere. Für jeden Kampf kann zwischen einer steigenden Anzahl an Helfen gewählt werden, welche über verschiedene Fähigkeiten verfügen. Die 4 Fähigkeiten laden sich mit der Zeit und durch den Tod der eigenen Pilze auf. Dann können sie jederzeit im Spiel verwendet werden.

Von den insgesamt 12 Helden bringt jeder ein thematisch zueinander passendes Set an Fähigkeiten mit. Ehrenwerte Pilzritter nutzen ihre Fähigkeiten zum kurzfristige Erhöhen der Verteidigung eines Gebäudes, oder die Beschleunigung unserer anrückenden Truppen. Die Fraktion der Untoten nutzt ihre fiesen Tricks um unsere Einheiten im unpassendsten Moment aus dem Gebäude strömen zu lassen. Die Helden sorgen für mehr Dynamik und benötigen einiges an strategischen Geschick. Vor allem macht es aber einfach Spaß seinem Gegner mit den Fähigkeiten zu überraschen.

Krieg im Internet

Hat man in der Kampagne genügend Erfahrung gesammelt und meint, man selbst ist der größte Pilz-Kommandant, den es je gegeben hat, kann man seine Fähigkeiten im Online-Multiplayer gegen Freunde und Fremde testen. Mit wenigen einfachen Klicks kann man gegen und auch mit einem Freund gegen Spieler aus aller Welt antreten. Außerdem bietet Mushroom Wars 2 die Möglichkeit in Ranglistenspielen sein Können unter Beweis zu stellen.

Optisch aufpoliert

Die bereits im ersten Teil niedliche Optik wurde im Nachfolger noch einmal deutlich aufpoliert. Die Story wird in liebevoll gemalten Bildern erzählt. Auch die Helden sind mit großer Liebe fürs Detail gestaltet. Es ergibt sich insgesamt ein sehr stimmiges Bild mit sowohl niedlichen als auch kämpferischen Kriegern.

Fazit

Wer bereits den ersten Teil mochte, wird auf jeden Fall auch an Mushroom Wars 2 seine Freude haben. Durch die Erweiterungen des Spielprinzips lohnt sich die Neuanschaffung. Das Spiel bietet schnelle actionreiche Schlachten, die Lust auf mehr machen.

Mushroom Wars 2 im Überblick

Entwickler: Zillion Whales

Zillion Whales Publisher: Zillion Whales

Zillion Whales Plattform: PC (Steam)

PC (Steam) Altersempfehlung: ab 6 Jahren (auf Empfehlung der Redaktion)

ab 6 Jahren (auf Empfehlung der Redaktion) Spieleranzahl: Singleplayer, online Multiplayer

Singleplayer, online Multiplayer Kategorie: Strategie

Bildquelle: Alexander Dockhorn

Alexander Dockhorn Lektor: Friedrich Lüder

Test und Besprechung von Tina Braun und Alexander Dockhorn