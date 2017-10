Fechtduelle im Wohnzimmer – Nidhogg 2 im Test

Nidhogg 1, der überraschende Indie-Erfolg des Entwickler Messhoff, überzeugte mit einem arcadelastigen Kampfsystem und sorgte für blitzschnelle Duelle vor den heimischen Bildschirm. Nun wird mit Nidhogg 2 nachgelegt und nicht nur die einst spartanische Grafik ausgetauscht, sondern auch das Kampfssystem erweitert. Welche Änderungen der zweite Teil bringt und sich diese auf die Spielwelt auswirken zeigen wir euch im Test.

Nidhogg’s Spielprinzip ist denkbar einfach. In der Seitenansicht stehen sich zwei Kämpfer mit Degen gegenüber. Segnet einer von Ihnen das zeitliche hat der andere ein kurzes Zeitfenster um die gegenüberliegende Bildschirmseite zu erreichen. Gelingt ihm dies mehrmals hintereinander erhält er einen Punkt. Da sein Gegner jedoch nach nur wenigen Sekunden wieder erscheint, kommt es zum ständigen Hin- und Her zwischen beiden Charakteren. Eine durchaus spaßige Spielidee für zwischendurch, welche bereits 2014 zahlreiche Preise erhielt.

Nidhogg’s neue Vielfalt

Schon nach wenigen Sekunden nach dem Start von Nidhogg 2 springt uns die offensichtlichste Änderung in die Augen. Während wir uns in Teil 1 noch mit grobpixligen und einfarbigen Fechtern die Degen um die Ohren hauten, verfügt Nidhogg 2 über eine grelle Farbenpracht. Die Charakter folgen zwar einem eigenartigen Design, doch sorgen die detailreichen Hintergrundgrafiken für einiges an Abwechlsung im sonst einseitigen Arcade-Prügler.

Dabei sorgen die neuen Umgebungen nicht nur für grafische Abwechslung sondern bieten einzigartige Kampfbedingungen. Im hohen Gras fällt es uns schwer die Position unseres Gegners auszumachen, Fliesbänder beschleunigen uns in Richtung eines todbringenden Fleischwolfs und Eisberge heben und senken sich permanent. Jede der 10 Arenen bietet ihre ganz eigenen Herausforderungen, welche es in den blitzschnellen Duellen zu meistern gilt.

Nah- und Fernkampf

Zum altbewehrten Degen gesellen sich 3 weitere Waffen mit individuellen Kampfeigenschaften. Mit dem Breitschwert führen wir langsame aber wuchtige Hiebe aus, die unseren Gegner selbst über größere Distanz noch entwaffnen. Der Dolch besitzt die kleinste Reichweite, lässt uns aber mit schnellen Hieben auf unseren Gegner einschlagen. Zu guter letzt wird mit dem Bogen die erste Fernkampfwaffe hinzugefügt, mit welcher wir selbst auf sicherer Distanz noch angreifen können.

Fazit

Wer Teil 1 mochte sollte durchaus auch einen Blick auf Teil 2 werfen. Die größere Komplexität des Kampfsystems erhöht zwar die Einstiegshürde, bietet auf lange Sicht aber auch mehr Abwechslung als der Vorgänger. Der neue Grafikstil und der starke Fokus auf Arcade-Spielmechanik macht Nidhogg 2 jedoch zur Geschmackssache. Wer einen schnellen Prügler für Zwischendurch sucht und bestenfalls noch einen Mitspieler parat hat, wird in Nidhogg 2 einen wunderbaren Indie-Titel finden der für viele kurze Runden vor den Bildschirm locken wird.

Nidhogg 2 im Überblick

Entwickler: Messhof

Messhof Publisher: Messhof

Messhof Spielzeit: > 2 Stunden (Einzelspieler), 5-10 Minuten pro Skirmish

> 2 Stunden (Einzelspieler), 5-10 Minuten pro Skirmish Plattform: PC (Steam)

PC (Steam) Altersempfehlung: ab 6 Jahren (auf Empfehlung der Redaktion)

ab 6 Jahren (auf Empfehlung der Redaktion) Spieleranzahl: Singleplayer, lokaler und online Multiplayer

Singleplayer, lokaler und online Multiplayer Kategorie: Arcade-Spiel

Bildquelle: Alexander Dockhorn

Alexander Dockhorn Lektor: Friedrich Lüder

Test und Besprechung von Alexander Dockhorn