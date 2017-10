Offensive Combat: Redux! im Test

Ursprünglich als Browsergame entwickelt, wagen die Entwickler von Three Gates AB den Schritt in den Steam Shop. Dieses stellt eine aufpolierte Version ihres Spiels Offensive Combat dar. Im Test schauen wir uns an, was dieses Spiel zu bieten hat.

Spaßbombe oder Langeweile

Das Shooter-Konzept ist soweit simpel. Aus einen Arsenal an freischaltbaren Waffen wählen wir uns die Schusswaffe unseres Vertrauens und jagen unsere Gegner in 3D-Arenen.

Im Einzelspielermodus spielen wir gegen Androide Bots. Haben wir einen unserer Feinde erlegt, erhalten wir Ruhmpunkte und Geld. Weitere Belohnungen erhalten wir, wenn wir unseren Gegner zusätzlich verhöhnen indem wir uns zu seinen Überresten begeben und uns wahlweise über ihn knien, ihm ins Gesicht furzen oder allerlei andere infantile Gesten durchführen. Während dieser kurzen Phase sind wir jedoch besonders anfällig für feindliche Angriffe. Die Bots sind leider banal zu besiegen und bieten keinerlei Herausforderungen. Bevor wir jedoch gegen menschliche Spieler ins Gefecht ziehen, können wir unsere Fähigkeiten in der Gun Range auf die Probe stellen. Hier feuern wir auf unbewegliche Ziele und erhalten statischtische Auswertungen über unsere Treffergenauigkeit und den verursachten Schaden.

Im Online-Multiplayer nimmt der Offensive Combat: Redux! etwas Fahrt auf. Leider finden sich nur selten Server mit mehr als 3-4 Spielern. Deathmatch, Team-Deathmatch und Capture The Flag stehen als Modus zur Wahl, doch bei solch geringen Spielerzahlen sind Team-Modi nahezu unspielbar. So bleibt nur der Deathmatch Modus. Hier jagen wir einander über eine von 6 spielbaren Karten.

In jedem der recht tristen Spielmodi verdienen wir Geld. Dieses können nutzen um im Ingame-Shop optische Verschönerungen und Waffenupgrades zu kaufen. Durch letztere haben neue Spieler im direkten Duell gegen erfahrene Spieler keine Chance. Mit der Zeit kann man aber seine Ausrüstung verbessern und langsam die Oberhand gewinnen. In Profispielen haben die Upgrades kaum noch einen Einfluss, da jeder Spieler über die gleichen Upgrades verfügt. Ein Talentbaum mit kritischen Entscheidungen oder eine maximale Anzahl an aktiven Erweiterungen hätte dem Wettkampfcharakter des Spiels sicher gut getan.

Fazit

Dieses Spiel will provozieren. Leider bleibt das Niveau und der Spaß bei diesem infantilen Humor auf der Strecke. Shootermechanik und Technik sind schlecht umgesetzt und bieten wenig Abwechslung. Da Offensive Combat: Redux! lediglich einen durchschnittlichen Multiplayer-Modus und einen noch schwächeren Einzelspielermodus bietet, kann ich von diesem Spiel nur abraten. Zum Preis von 18 Euro gibt es deutlich bessere Genrevertreter.

Offensive Combat: Redux im Überblick

Entwickler: Three Gates

Three Gates Spielzeit: 15 Minuten pro Runde

PC (Steam) Altersempfehlung: ab 12 Jahren (ab 16 auf Empfehlung der Redaktion)

ab 12 Jahren (ab 16 auf Empfehlung der Redaktion) Spieleranzahl: Singleplayer, online Multiplayer

Singleplayer, online Multiplayer Kategorie: First Person Shooter

Bildquelle: Alexander Dockhorn

Alexander Dockhorn Lektor: Friedrich Lüder

Test und Besprechung von Alexander Dockhorn